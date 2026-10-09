ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KPSS Ön Lisans'a katılan adaylar, 4 Ekim'deki oturumun ardından kamu kurumlarında açılacak kadrolar için kullanacakları puanları bekliyor. Şimdi gözler, doğru ve yanlış sayılarına göre oluşacak puanların erişime açılacağı güne çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı da belli oldu.
30 Ekim'de ekran açıldığında adaylar puanlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamalarından ulaşabilecek. Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. ÖSYM ayrıca basılı bir sonuç belgesi göndermeyecek.
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Ön lisans mezunları için hesaplanacak puan türü KPSSP93 olacak. Bu puanın oluşumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlığı eşit; her iki testin ağırlığı da 0,50 olarak uygulanıyor.
KPSSP93, kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmelerde adayların puanı ve tercihleri belirleyici olacak.
30 Ekim'de açıklanacak puan yalnızca sonuç günü için önem taşımıyor. ÖSYM kılavuzuna göre KPSS Ön Lisans sonucu, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.
Bu süre içinde yayımlanacak B grubu personel alımı ve tercih duyuruları, KPSSP93 puanıyla kamuya yerleşmek isteyen adayların takip etmesi gerekiyor.