ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KPSSP93 PUANI NEREDE KULLANILACAK?

Ön lisans mezunları için hesaplanacak puan türü KPSSP93 olacak. Bu puanın oluşumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlığı eşit; her iki testin ağırlığı da 0,50 olarak uygulanıyor.

KPSSP93, kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmelerde adayların puanı ve tercihleri belirleyici olacak.