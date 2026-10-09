ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Başvurusunu tamamlayanların hangi okul ve salonda sınava gireceği henüz belli olmadı. Bina, salon ve sıra bilgilerinin yer alacağı belgeler yayımlandığında adaylar detayları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Giriş belgeleri yayımlandığında bilgiler doğrudan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek kendilerine ayrılan bina ve salon bilgisini öğrenebilecek.

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