ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Lise mezunu olarak kamu personeli alımlarına başvurmayı planlayan adaylar için 2026 KPSS Ortaöğretim süreci sınav aşamasına yaklaştı. Adaylar bir yandan hazırlıklarını tamamlarken diğer yandan ÖSYM'den gelecek sınav yeri duyurusunu bekliyor. Giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte sınav gününe ilişkin son ayrıntılar da netleşecek.
Lise mezunlarının kamu kadroları için puan alacağı KPSS Ortaöğretim'de takvim artık sınav gününe geldi. Adaylar 25 Ekim 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenecek oturuma katılacak.
Ağustos sonunda başlayan başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişinin önünde şimdi iki önemli başlık bulunuyor: sınava gireceği merkezi öğrenmek ve giriş belgesini edinmek.
Başvurusunu tamamlayanların hangi okul ve salonda sınava gireceği henüz belli olmadı. Bina, salon ve sıra bilgilerinin yer alacağı belgeler yayımlandığında adaylar detayları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Giriş belgeleri yayımlandığında bilgiler doğrudan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek kendilerine ayrılan bina ve salon bilgisini öğrenebilecek.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
25 Ekim'de yapılacak oturumun ardından bu kez gözler alınacak puanlara çevrilecek. ÖSYM'nin 2026 takviminde KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar puan ve doğru-yanlış sayılarını ÖSYM'nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek.
Başvurudan sonuç gününe kadar öne çıkan tarihler şöyle: