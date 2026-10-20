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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:34

ÖSYM DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih?

DGS ek tercihleri için tanınan sürede sona yaklaşılırken lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların gözleri son başvuru tarihine çevrildi. Üniversitelerin boş kontenjanlarını araştıran ön lisans mezunları, tercihlerini kesinleştirmek için takvimi kontrol ediyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? İşte, kılavuza dair detaylar...

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ÖSYM DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih?
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İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için DGS ek yerleştirme sürecinde son aşamaya girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve tercih koşulları yer alırken adayların belirledikleri bölüm sıralamasını AİS üzerinden onaylamaları gerekiyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN HANGİ TARİH?

Üniversitelerin boş kalan lisans kontenjanlarına yerleşmek isteyen ön lisans mezunlarına tanınan sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 15 Ekim'de başlayan 2026 DGS ek tercihleri, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Tercih listesini henüz oluşturmayan veya bölüm sıralamasında değişiklik yapmayı planlayan adayların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

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DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Lisans eğitimine geçiş için ikinci yerleştirme hakkını değerlendirecek adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra 2026 DGS Ek Yerleştirme bölümü üzerinden üniversite ve program seçimleri yapılabilecek.

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DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Ek yerleştirmeye katılacak adayların yalnızca tercih listesini oluşturması yeterli olmayacak. ÖSYM tarafından 2026 DGS ek tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ödemeler, https://sanalpos.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılabilecek.

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DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İlk yerleştirmede dolmayan veya kayıt işlemlerinin ardından boş kalan programlar, DGS ek yerleştirme döneminde yeniden tercih edilebiliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tabloları, kontenjan listelerinde üniversitelerin program kodları, ayrılan öğrenci sayıları ve ilgili koşullar yer alıyor.

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DGS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

2026 DGS ek yerleştirme hakkından, sınava katılıp ilk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleşme hakkı kazananlar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek tercih dönemine katılamayacak.

Adayların ayrıca tercih edecekleri lisans programları için belirlenen puan türü, mezuniyet alanı ve diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor. Ek yerleştirmeler, ÖSYM'nin 2026 DGS kılavuzundaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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ÖSYM DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih?
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