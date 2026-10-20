ÖSYM DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih?

İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için DGS ek yerleştirme sürecinde son aşamaya girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve tercih koşulları yer alırken adayların belirledikleri bölüm sıralamasını AİS üzerinden onaylamaları gerekiyor.
Üniversitelerin boş kalan lisans kontenjanlarına yerleşmek isteyen ön lisans mezunlarına tanınan sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 15 Ekim'de başlayan 2026 DGS ek tercihleri, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Tercih listesini henüz oluşturmayan veya bölüm sıralamasında değişiklik yapmayı planlayan adayların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
Lisans eğitimine geçiş için ikinci yerleştirme hakkını değerlendirecek adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra 2026 DGS Ek Yerleştirme bölümü üzerinden üniversite ve program seçimleri yapılabilecek.
TERCİH EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Ek yerleştirmeye katılacak adayların yalnızca tercih listesini oluşturması yeterli olmayacak. ÖSYM tarafından 2026 DGS ek tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ödemeler, https://sanalpos.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılabilecek.
İlk yerleştirmede dolmayan veya kayıt işlemlerinin ardından boş kalan programlar, DGS ek yerleştirme döneminde yeniden tercih edilebiliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tabloları, kontenjan listelerinde üniversitelerin program kodları, ayrılan öğrenci sayıları ve ilgili koşullar yer alıyor.
KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
2026 DGS ek yerleştirme hakkından, sınava katılıp ilk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleşme hakkı kazananlar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek tercih dönemine katılamayacak.
Adayların ayrıca tercih edecekleri lisans programları için belirlenen puan türü, mezuniyet alanı ve diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor. Ek yerleştirmeler, ÖSYM'nin 2026 DGS kılavuzundaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.