ÖSYM DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih?

DGS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

2026 DGS ek yerleştirme hakkından, sınava katılıp ilk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleşme hakkı kazananlar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek tercih dönemine katılamayacak.

Adayların ayrıca tercih edecekleri lisans programları için belirlenen puan türü, mezuniyet alanı ve diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor. Ek yerleştirmeler, ÖSYM'nin 2026 DGS kılavuzundaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.