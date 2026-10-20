KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!

KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte adaylar için sınav günü hazırlıkları hız kazandı. Kamuda görev almayı hedefleyen lise mezunları son tekrarlarını tamamlarken soru sayısını, sınav süresi ve oturumun başlama saati araştırmaya başladı.
Lisans ve ön lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından KPSS takviminde sıra lise mezunlarına geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak.
Memuriyet yolunda Genel Yetenek ve Genel Kültür bilgilerini ortaya koyacak adayları tek oturumluk bir sınav bekliyor. KPSS Ortaöğretim'de toplam 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak oturum, 12.25'te tamamlanacak.
Sınav kitapçığında Genel Yetenek bölümünden 60, Genel Kültür bölümünden 60 soru bulunacak.
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ÖSYM, 25 Ekim'deki oturum öncesinde adayların bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınav giriş belgelerini 14 Ekim'de erişime açtı. Böylece adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacağı kesinleşti.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabilecek. Adaylar, sistemde 2026 KPSS Ortaöğretim sınavını seçerek giriş belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktılarını alabilecek.
Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların kimlik ve giriş belgelerini önceden hazırlaması gerekiyor. ÖSYM kuralları gereğince sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli fotoğraflı kimlik belgesi de bulundurulmalı.
Özellikle saat 10.00'daki bina giriş sınırı nedeniyle okul adresinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Adayların sınav binasına cep telefonu, akıllı saat ve sınav kurallarında yasaklanan diğer eşyalarla gitmemesi de önemli.
Sınav maratonunu geride bırakacak lise mezunları için bir sonraki aşama, kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri KPSS puanlarını öğrenmek olacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek.