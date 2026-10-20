KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların kimlik ve giriş belgelerini önceden hazırlaması gerekiyor. ÖSYM kuralları gereğince sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli fotoğraflı kimlik belgesi de bulundurulmalı.

Özellikle saat 10.00'daki bina giriş sınırı nedeniyle okul adresinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Adayların sınav binasına cep telefonu, akıllı saat ve sınav kurallarında yasaklanan diğer eşyalarla gitmemesi de önemli.