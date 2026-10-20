Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:25

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!

Lise mezunlarının heyecanla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim bu hafta sonu gerçekleşecek. Giriş belgeleri belli olurken adayların sınav saatine ve bina giriş kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!
  • ABONE OL

KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte adaylar için sınav günü hazırlıkları hız kazandı. Kamuda görev almayı hedefleyen lise mezunları son tekrarlarını tamamlarken soru sayısını, sınav süresi ve oturumun başlama saati araştırmaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lisans ve ön lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından KPSS takviminde sıra lise mezunlarına geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak.

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte açıklanma tarihi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Memuriyet yolunda Genel Yetenek ve Genel Kültür bilgilerini ortaya koyacak adayları tek oturumluk bir sınav bekliyor. KPSS Ortaöğretim'de toplam 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak oturum, 12.25'te tamamlanacak.

Sınav kitapçığında Genel Yetenek bölümünden 60, Genel Kültür bölümünden 60 soru bulunacak.

SINAV KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, 25 Ekim'deki oturum öncesinde adayların bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınav giriş belgelerini 14 Ekim'de erişime açtı. Böylece adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacağı kesinleşti.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabilecek. Adaylar, sistemde 2026 KPSS Ortaöğretim sınavını seçerek giriş belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktılarını alabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların kimlik ve giriş belgelerini önceden hazırlaması gerekiyor. ÖSYM kuralları gereğince sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli fotoğraflı kimlik belgesi de bulundurulmalı.

Özellikle saat 10.00'daki bina giriş sınırı nedeniyle okul adresinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Adayların sınav binasına cep telefonu, akıllı saat ve sınav kurallarında yasaklanan diğer eşyalarla gitmemesi de önemli.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunu geride bırakacak lise mezunları için bir sonraki aşama, kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri KPSS puanlarını öğrenmek olacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA