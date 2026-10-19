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Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:32

2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarında geri sayım!

4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından ön lisans mezunları için sonuç heyecanı sürüyor. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılan adaylar, puanların açıklanmasını beklerken ÖSYM'nin sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

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2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarında geri sayım!
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Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adaylar için sınav sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak KPSS P93 puanı adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle puanların hangi tarihte ilan edileceği ve adayların belgelerine nasıl ulaşabileceği de belli oldu.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu personeli olma hedefiyle 4 Ekim'de sınav salonlarında yerini alan ön lisans mezunları için beklenen tarih yaklaşıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter döken adaylar, KPSS Ön Lisans sonuçlarına 30 Ekim Cuma günü erişebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Sınavda kaç puan aldığını öğrenmek isteyen adaylar için sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını basılı belge olarak göndermiyor. Bu nedenle kişisel puan bilgilerine kurumun dijital sistemi aracılığıyla ulaşılması gerekiyor.

KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama işlemi şu adımlarla yapılacak:

  • ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.
  • Yayımlanan sınavlar arasından 2026-KPSS Ön Lisans seçilir.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılır.
  • Açılan ekrandan sınav puanı ile doğru ve yanlış cevap bilgileri görüntülenir.
  • Adaylar, ÖSYM'nin resmi mobil uygulamaları üzerinden de puan bilgilerine erişebilir.

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2026 KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan puan, yalnızca sonuçların açıklandığı dönemde kullanılmıyor. 2026 KPSS Ön Lisans puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.

KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adaylar için KPSS P93, kamu kurumlarının uygun kadro ve pozisyonlarına başvurulmasında kullanılan temel puan türlerinden biri. Adayların mezun oldukları bölüm, öğrenim düzeyi ve kadroya özgü nitelik şartları da başvuru hakkını belirliyor. Tercih döneminde yayımlanan kılavuzdaki kadro koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.

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