2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarında geri sayım!

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adaylar için sınav sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak KPSS P93 puanı adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle puanların hangi tarihte ilan edileceği ve adayların belgelerine nasıl ulaşabileceği de belli oldu.
Kamu personeli olma hedefiyle 4 Ekim'de sınav salonlarında yerini alan ön lisans mezunları için beklenen tarih yaklaşıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter döken adaylar, KPSS Ön Lisans sonuçlarına 30 Ekim Cuma günü erişebilecek.
Sınavda kaç puan aldığını öğrenmek isteyen adaylar için sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını basılı belge olarak göndermiyor. Bu nedenle kişisel puan bilgilerine kurumun dijital sistemi aracılığıyla ulaşılması gerekiyor.
KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama işlemi şu adımlarla yapılacak:
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İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adaylar için KPSS P93, kamu kurumlarının uygun kadro ve pozisyonlarına başvurulmasında kullanılan temel puan türlerinden biri. Adayların mezun oldukları bölüm, öğrenim düzeyi ve kadroya özgü nitelik şartları da başvuru hakkını belirliyor. Tercih döneminde yayımlanan kılavuzdaki kadro koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.