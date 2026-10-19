2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarında geri sayım!

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adaylar için sınav sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak KPSS P93 puanı adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle puanların hangi tarihte ilan edileceği ve adayların belgelerine nasıl ulaşabileceği de belli oldu.