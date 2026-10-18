Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:28

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim için son haftaya girilirken adayların hazırlıklarında sınav günü ayrıntıları da yerini aldı. Kamu personeli olmayı hedefleyen lise mezunları, son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan belgelerle birlikte sınav öncesi yapılması gereken işlemler de belli oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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KPSS Ortaöğretim'de sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar için son hazırlık dönemi başladı. Memurluk hayali kuran lise mezunları sınav gününü beklerken oturumun başlama saati, soru sayısı ve sınav süresi de gündeme geldi. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ve sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav saat 10.15'te başlayacak. Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü erişime açıldı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgenin çıktısının alınarak sınav günü yanlarında bulundurulması gerekiyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar için KPSSP94 puan türü hesaplanacak. Elde edilen puanlar, ortaöğretim mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılabilecek.

Sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak. Adayların tercih yapabileceği kadrolar ise ilgili kurumların ilanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzlarına göre belirlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak oturum, standart sınav süresine göre 12.25'te tamamlanacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU, HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 çoktan seçmeli soru yer alacak. Soruların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşacak.

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