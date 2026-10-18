ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar için KPSSP94 puan türü hesaplanacak. Elde edilen puanlar, ortaöğretim mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılabilecek.

Sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak. Adayların tercih yapabileceği kadrolar ise ilgili kurumların ilanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzlarına göre belirlenecek.