ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim'de sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar için son hazırlık dönemi başladı. Memurluk hayali kuran lise mezunları sınav gününü beklerken oturumun başlama saati, soru sayısı ve sınav süresi de gündeme geldi. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ve sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar belli oldu.
KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav saat 10.15'te başlayacak. Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü erişime açıldı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgenin çıktısının alınarak sınav günü yanlarında bulundurulması gerekiyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar için KPSSP94 puan türü hesaplanacak. Elde edilen puanlar, ortaöğretim mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılabilecek.
Sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak. Adayların tercih yapabileceği kadrolar ise ilgili kurumların ilanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzlarına göre belirlenecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 çoktan seçmeli soru yer alacak. Soruların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşacak.
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı https://t.co/ivXb4LyjM8 https://t.co/eW75hNadZ0— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 14, 2026