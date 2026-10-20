ÖSYM EKPSS tercihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS puanını memuriyet fırsatına dönüştürmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluşturabilmek için ÖSYM'nin açıklayacağı kadro tablolarını ve başvuru takvimini bekliyor. Adaylar açıklanan kılavuzla beraber tercih listelerini yapmak için duyuruları yakından takip ediyor.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda puanlarını öğrenen adaylar için memuriyet yolunda sıradaki adım, kamu kurumlarının açacağı kadrolar arasından seçim yapmak olacak. 2026 EKPSS sonuçlarına dayalı yeni yerleştirme dönemi için ÖSYM tarafından henüz bir tercih tarihi açıklanmadı. Takvimin ilan edilmesiyle birlikte adayların başvuru yapabileceği günler ve tercih işlemlerinin sona ereceği saat kesinleşecek.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tercih listelerini şekillendirmek için ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzu bekliyor. 2026 EKPSS puanlarıyla yapılacak yeni atamalara ilişkin tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Yeni kılavuzda kurumların talep ettiği personel sayıları, kadroların bulunduğu iller, öğrenim düzeyleri ve özel nitelik şartları yer alacak.
Engelli memur atamalarında tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Yeni yerleştirme dönemi açıldığında adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendilerine uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih ekranında yer alan kurum, il ve kadro kodlarının kılavuzdaki bilgilerle eşleştirilmesi gerekiyor.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları EKPSS puanlarıyla açılan kadrolara başvurabilirken ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları için kura yöntemi uygulanıyor.
19 Nisan 2026 tarihinde yapılan EKPSS'nin sonuçları 12 Mayıs'ta açıklandı. Sınav puanı bulunan adayların yeni yerleştirme döneminde tercih yapabilmesi için ilgili kılavuzda belirtilen engellilik durumu, öğrenim seviyesi, mezuniyet ve kadro şartlarını karşılaması gerekecek.
Tercih döneminin tamamlanmasının ardından adayların puanları, tercih sıralamaları ve kadroların nitelik şartları esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarının hangi kadrolarına atanmaya hak kazanıldığı belli olacak.
Adaylar, sonuçların erişime açılmasının ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek.
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