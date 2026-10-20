ÖSYM EKPSS tercihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda puanlarını öğrenen adaylar için memuriyet yolunda sıradaki adım, kamu kurumlarının açacağı kadrolar arasından seçim yapmak olacak. 2026 EKPSS sonuçlarına dayalı yeni yerleştirme dönemi için ÖSYM tarafından henüz bir tercih tarihi açıklanmadı. Takvimin ilan edilmesiyle birlikte adayların başvuru yapabileceği günler ve tercih işlemlerinin sona ereceği saat kesinleşecek.