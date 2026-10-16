Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM, İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu
Giriş Tarihi: 16.10.2026 22:27

ÖSYM, İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini bildirdi.

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AA
ÖSYM, İstanbul’da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.

#ÖSYM #İSTANBUL
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ÖSYM, İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu
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