ÖSYM, İstanbul’da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.