Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:52 Son Güncelleme: 28.09.2026 09:53

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS Ön Lisans için son haftaya girilirken adayların hazırlıkları da hız kazandı. ÖSYM’nin giriş belgelerini yayımlamasıyla adaylar, son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 2026 sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...

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ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Kamuda görev almak isteyen ön lisans mezunları, hafta sonu yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek. Toplam 120 sorunun yer alacağı oturuma ilişkin kurallar da belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu hafta yapılacak olan KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı oturum için 130 dakika süre verilecek.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Her bölümde 60'ar soru bulunacak ve toplamda 120 soru yöneltilecek.

Ön Lisans 2. sınıfa geçenler KPSS'ye girebilir mi?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 24 Eylül'de adayların bina ve salon bilgilerini erişime açtı. Sınava katılacak kişiler, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabiliyor. Sınav sabahı giriş belgesinin çıktısıyla birlikte geçerli kimlik belgesinin de yanlarında bulunması gerekiyor.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ekim'de yapılacak oturumun sonuçları, ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Açıklamanın ardından adaylar, aldıkları puanları sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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