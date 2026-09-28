ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kamuda görev almak isteyen ön lisans mezunları, hafta sonu yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek. Toplam 120 sorunun yer alacağı oturuma ilişkin kurallar da belli oldu.
Bu hafta yapılacak olan KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı oturum için 130 dakika süre verilecek.
ÖSYM, 24 Eylül'de adayların bina ve salon bilgilerini erişime açtı. Sınava katılacak kişiler, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabiliyor. Sınav sabahı giriş belgesinin çıktısıyla birlikte geçerli kimlik belgesinin de yanlarında bulunması gerekiyor.
4 Ekim'de yapılacak oturumun sonuçları, ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Açıklamanın ardından adaylar, aldıkları puanları sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.