ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Her bölümde 60'ar soru bulunacak ve toplamda 120 soru yöneltilecek.