Ön Lisans 2. sınıfa geçenler KPSS’ye girebilir mi?

KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan binlerce adayın en çok merak ettiği konulardan biri de ön lisans ikinci sınıfa geçen öğrencilerin sınava başvurup başvuramayacağı sorusu .Özellikle eğitimine devam eden adaylar, mezun olmadan KPSS Ön Lisans sınavına girme haklarının bulunup bulunmadığını araştırıyor.

ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'nun 2.1 "Başvuru Koşulları" bölümünde, "Ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir." hükmü yer alıyor.

Kılavuzun 1.11 maddesinde ise "Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." düzenlemesine yer veriliyor.

Bu kapsamda, sınava başvuru tarihinde henüz mezun olmamış ancak sınav sonuçlarının iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde ön lisans eğitimini tamamlayabilecek durumda bulunan ikinci sınıf öğrencileri de KPSS Ön Lisans sınavına başvurabiliyor.

Son Başvuru Tarihi 10 Ağustos

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak, sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Tercih Döneminde Mezuniyet Şartı Aranıyor

KPSS Ön Lisans sınavına girmek, tek başına kamu kurumlarına atanma hakkı sağlamıyor. Merkezi yerleştirme ve kamu kurumlarının gerçekleştirdiği personel alımlarında tercih yapabilmek için adayların, tercih tarihinde ön lisans mezunu olmaları ve ilanda belirtilen diğer başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.

Adayların Kılavuzu İncelemesi Önem Taşıyor

Başvuru ve tercih süreçlerinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için adayların, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu ile tercih kılavuzunda yer alan şartları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Özellikle başvuru şartları, mezuniyet tarihi ve tercih döneminde aranacak koşullar, yerleştirme sürecinde belirleyici oluyor.

Kısacası, ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'nda yer alan başvuru koşullarını taşıyan ve sınav sonuçlarının iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde ön lisans mezunu olabilecek durumda bulunan ikinci sınıf öğrencileri, KPSS Ön Lisans sınavına başvurabiliyor. Ancak kamu kadrolarına yerleştirme sürecinde tercih kılavuzunda belirtilen mezuniyet şartının da sağlanması gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör