ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

Sınav yerini öğrenen adaylar için artık hazırlığın odağı sınav günü oldu. KPSS Ön Lisans oturumunun ayrıntıları araştırmaya başlandı. Giriş belgesinin yanında kimlik, bina giriş saati ve oturum süresi gibi detaylar da oturum öncesinde yeniden gündemde.
Takvimde adayların beklediği gün 4 Ekim 2026 Pazar olarak yer alıyor. KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
Sınav binasına giriş işlemleri ise saat 10.00'da tamamlanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar binalara alınmayacak.
Adayların hangi merkez, bina ve salonda sınava katılacağı giriş belgesinde bulunuyor. Belgeye ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılabiliyor. 24 Eylül'de erişime açılan belgenin üzerinde fotoğrafın görünür olması gerekiyor. Adayların oturum öncesinde sınav belgelerini kontrol etmesi öneriliyor.
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Sınavın ardından adaylar sonuç bilgilerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.