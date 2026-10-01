ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

Sınav yerini öğrenen adaylar için artık hazırlığın odağı sınav günü oldu. KPSS Ön Lisans oturumunun ayrıntıları araştırmaya başlandı. Giriş belgesinin yanında kimlik, bina giriş saati ve oturum süresi gibi detaylar da oturum öncesinde yeniden gündemde.