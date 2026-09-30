Haberler Yaşam Haberleri TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:01

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır?

TÜBİTAK’ın Ankara ve Kocaeli’de görevlendirmek üzere açtığı 660 kişilik kadro için başvuru süresinde sona yaklaşıldı. İlanlarda belirtilen koşullarını taşıyan adaylar için son gün yaklaşırken işlemler çevrim içi olarak sürüyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır? İşte, ayrıntılar…

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır?
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TÜBİTAK personel alımında farklı alanlarda çok sayıda pozisyon açıldı. Araştırma, mühendislik ve destek birimlerinde görev almak isteyen adaylar için aranan nitelikler de değişiklik gösteriyor. Başvuru yapacakların, özel koşulları ilan üzerinden ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TÜBİTAK'ın istihdam edilmek üzere açtığı personel ilanlarında başvuru süresi uzatıldı. Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar ertelendi.

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlanda yer alan 647 kişilik kadro için işlemler TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yürütülüyor. Adayların sistemde üyelik oluşturmasının ardından bilgilerini doldurarak, tercih ettiği pozisyona ait belgeleri yüklemesi gerekiyor.

Toplam 660 kişilik alımın diğer bölümünü oluşturan memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için ise İŞKUR üzerinden ayrı bir süreç yürütüldü. Bu kadrolara ilişkin başvurular 7 Eylül'de sona erdi.

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TÜBİTAK HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

Alım yapılacak başlıca kadrolar şöyle:

  • AR-GE personeli (araştırmacı)
  • Uzman ve uzman yardımcısı
  • Bilimsel programlar uzman yardımcısı
  • Teknik personel
  • Destek personeli
  • AR-GE proje ve destek teknisyeni
  • Avukat
  • Memur
  • Silahlı özel güvenlik görevlisi

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır?
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