TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, nereden yapılır?

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlanda yer alan 647 kişilik kadro için işlemler TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yürütülüyor. Adayların sistemde üyelik oluşturmasının ardından bilgilerini doldurarak, tercih ettiği pozisyona ait belgeleri yüklemesi gerekiyor.

Toplam 660 kişilik alımın diğer bölümünü oluşturan memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için ise İŞKUR üzerinden ayrı bir süreç yürütüldü. Bu kadrolara ilişkin başvurular 7 Eylül'de sona erdi.