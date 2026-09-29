ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez giriş belgeleri bulunuyor. ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim için sınav yerlerinin ilan edileceği kesin tarihi henüz duyurmadı. Önümüzdeki günlerde erişime açılması beklenen belgelerle birlikte adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacakları da öğrenilecek.