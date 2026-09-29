Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:36 Son Güncelleme: 29.09.2026 10:37

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

Lise mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim, ekim ayında Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuyla gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar için sıradaki aşama, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin duyurulması olacak. Peki, KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ÖSYM takvimi…

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ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
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Kamu kurumlarında görev alma hayali kuran lise mezunları için yoğun hazırlık döneminin sonuna yaklaşılıyor. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, bir yandan Ekim ayında gerçekleşecek olan oturum için son tekrarlarını sürdürürken diğer yandan sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Lise mezunlarının kamu personeli olabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru dönemini geride bırakan adaylar için ekim ayının son pazar günü, uzun süredir devam eden hazırlıkların karşılığını alacakları önemli bir sınav olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez giriş belgeleri bulunuyor. ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim için sınav yerlerinin ilan edileceği kesin tarihi henüz duyurmadı. Önümüzdeki günlerde erişime açılması beklenen belgelerle birlikte adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacakları da öğrenilecek.

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KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

ÖSYM'nin ilgili duyuruyu yayımlamasının ardından sınava giriş belgeleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tahsis edilen sınav merkezi ile salon bilgilerine ulaşabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayındaki oturumun tamamlanmasının ardından adayları bu kez sonuç dönemi bekleyecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, elde ettikleri puanları kurumun Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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