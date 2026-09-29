ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

Kamu kurumlarında görev alma hayali kuran lise mezunları için yoğun hazırlık döneminin sonuna yaklaşılıyor. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, bir yandan Ekim ayında gerçekleşecek olan oturum için son tekrarlarını sürdürürken diğer yandan sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.
Lise mezunlarının kamu personeli olabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru dönemini geride bırakan adaylar için ekim ayının son pazar günü, uzun süredir devam eden hazırlıkların karşılığını alacakları önemli bir sınav olacak.
Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez giriş belgeleri bulunuyor. ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim için sınav yerlerinin ilan edileceği kesin tarihi henüz duyurmadı. Önümüzdeki günlerde erişime açılması beklenen belgelerle birlikte adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacakları da öğrenilecek.
ÖSYM'nin ilgili duyuruyu yayımlamasının ardından sınava giriş belgeleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tahsis edilen sınav merkezi ile salon bilgilerine ulaşabilecek.
Ekim ayındaki oturumun tamamlanmasının ardından adayları bu kez sonuç dönemi bekleyecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, elde ettikleri puanları kurumun Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.