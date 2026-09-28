Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:30

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?

8 Eylül'de başvuruları sona eren KPSS Ortaöğretim için sınav hazırlıkları sürüyor. Ekim ayında yapılacak oturum öncesinde adaylar, bina ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır? İşte, sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

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ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?
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KPSS Ortaöğretim'de adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soruluk bir oturum bekliyor. Sınava katılacak adayların giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alması gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim için sınav giriş bilgileri henüz paylaşılmadı. ÖSYM'nin duyurusu sonrasında adayların sınava girecekleri yerler de belli olacak. Yeni açıklamanın ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor.

2026 KPSS Ortaöğretim Rehberi: Başvuru, Sınav Tarihi ve Bilinmesi Gerekenler

KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM duyuruyu yayımladığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Ardından 2026 KPSS Ortaöğretim ekranından belgelerine ulaşabilecekler. İnternet üzerinden alınan belgenin çıktısının sınav günü yanlarında bulunması gerekiyor.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

  • Sınav giriş belgesi: Henüz yayımlanmadı.
  • Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar
  • Sınav başlangıç saati: 10.15
  • Sınav süresi: 130 dakika
  • Sonuçların açıklanacağı tarih: 19 Kasım 2026 Perşembe

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ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?
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