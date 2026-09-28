ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim için sınav giriş bilgileri henüz paylaşılmadı. ÖSYM'nin duyurusu sonrasında adayların sınava girecekleri yerler de belli olacak. Yeni açıklamanın ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor.