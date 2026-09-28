ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim'de adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soruluk bir oturum bekliyor. Sınava katılacak adayların giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alması gerekecek.
25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim için sınav giriş bilgileri henüz paylaşılmadı. ÖSYM'nin duyurusu sonrasında adayların sınava girecekleri yerler de belli olacak. Yeni açıklamanın ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor.
ÖSYM duyuruyu yayımladığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Ardından 2026 KPSS Ortaöğretim ekranından belgelerine ulaşabilecekler. İnternet üzerinden alınan belgenin çıktısının sınav günü yanlarında bulunması gerekiyor.