2026 KPSS Ortaöğretim Rehberi: Başvuru, Sınav Tarihi ve Bilinmesi Gerekenler

Sabah memurlar ,Adaylar için 2026 KPSS Ortaöğretim Rehberi hazırladı. İşte başvuruda bilinmesi gerekenler...

2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman, Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için toplam 130 dakika süre verilecek. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde sınav ücreti 800 TL olacak ve ücret ödeme işlemleri için son gün 9 Eylül 2026 olarak uygulanacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

2026 KPSS Ortaöğretime Kimler Başvurabilir?

KPSS Ortaöğretime yalnızca lise mezunları başvurmuyor. Ortaöğretim kurumlarından mezun olanların yanı sıra sınava başvuru sırasında henüz mezun olmayan ancak KPSS puanının iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar da başvurabilecek.

Bu düzenleme özellikle halen lisede eğitimine devam eden ve puanın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek öğrenciler açısından önem taşıyor. Ancak adayın KPSS puanıyla B Grubu kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirmelerde tercih yapabilmesi için tercih başvuru tarihi itibarıyla sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun olması gerekiyor.

Üniversite Mezunları 2026 KPSS Ortaöğretime Girebilir mi?

Kılavuzun en önemli kurallarından biri öğrenim düzeyiyle ilgili. Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmeleri gerekiyor.

Buna göre;

• 13 Temmuz 2026 ve öncesinde lisans diploması almaya hak kazananlar KPSS Ortaöğretime başvuramaz.

• 10 Ağustos 2026 ve öncesinde ön lisans diploması almaya hak kazananlar KPSS Ortaöğretime başvuramaz.

• Bir adayın aynı yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim gibi birden fazla öğrenim düzeyinden KPSS'ye katılması mümkün değil.

• 2026 KPSS Lisans veya KPSS Ön Lisansa başvuran adayların KPSS Ortaöğretim başvurusu sistem tarafından engellenecek.

Üst öğrenim düzeyinden mezun olduğu halde ortaöğretim düzeyinden başvuru yapanların ortaöğretim düzeyindeki tercihleri de geçersiz sayılabilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Şartları uygun olan adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak

yapabilecek. Adayın durumuna göre başvuru merkezinden işlem yapılması da gerekebilecek. Burada adayların özellikle dikkat etmesi gereken

nokta şu:Başvuru bilgilerinin sisteme girilmiş olması tek başına başvurunun tamamlandığı anlamına gelmiyor. Sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Ücret yatırılmazsa başvuru tamamlanmış sayılmayacak ve aday için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek. Başvurunun ardından adayların AİS üzerinden başvurularını kontrol etmeleri ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri'nin çıktısını

saklamaları öneriliyor.

KPSS Başvurusunda Eğitim Bilgileri Yanlış Olanlar Ne Yapmalı?

Adayların ortaöğretim bilgileri MEB e-Okul

sisteminden ÖSYM sistemine aktarılıyor. MEB e-Okul'daki eğitim bilgisinde hata veya

eksiklik bulunan adayların öncelikle kendi okullarına başvurarak bilgilerini

e-Okul üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor. Bu bilgiler ÖSYM başvuru

merkezlerinde değiştirilemiyor. Bu nedenle özellikle okul türü, alan/dal ve

mezuniyet bilgilerinin başvuru sırasında dikkatle kontrol edilmesi önem

taşıyor.

2026 KPSS Ortaöğretimde Kaç Soru Var, Sınav Kaç Dakika?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara iki test uygulanacak:

Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Böylece adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve sınav süresi 130 dakika olacak.

2026 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

ÖSYM kılavuzundaki dağılıma göre Genel Yetenek testinin yaklaşık ağırlığı şöyle:

Sözel Bölüm yüzde 50: Sözel akıl

yürütme, muhakeme, dil bilgisi ve yazım kuralları.

Sayısal Bölüm yüzde 50: Sayısal ve

mantıksal akıl yürütme becerileri.

Genel Kültür testinde ise yaklaşık ağırlıklar;

Tarih yüzde 45, Türkiye Coğrafyası yüzde 30,

Temel Yurttaşlık Bilgisi yüzde 15, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel

ve sosyoekonomik konular yüzde 10 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim Puan Türü Nedir? KPSSP94 Ne Demek?

Ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarının B Grubu niteliğindeki kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılacak

temel puan türü KPSSP94 olacak.

KPSSP94 puanında; Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahip.

2026 KPSS Ortaöğretim Puanı Kaç Yıl Geçerli?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise puanın geçerliliği bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edebilecek.

Kılavuzdaki önemli ayrıntılardan biri de 2024 KPSS puanlarıyla ilgili. 2024 KPSS Ortaöğretim puanlarının geçerliliği, 2026 yılında yapılacak sınavın sonuçları açıklandığında sona erecek. Bu nedenle bundan sonraki B Grubu yerleştirmelerinde geçerli puan kullanmak isteyen

adayların 2026 sınavına girmesi önem taşıyor.

KPSS Ortaöğretimden Sonra Ön Lisans veya Lisans KPSS'ye Girilirse Ne Olur?

Kılavuzda adayların gözden kaçırabileceği önemli bir ayrıntı daha bulunuyor. 2026 KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren bir aday daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girerse, bu sınavın sonucunun açıklandığı tarih itibarıyla ortaöğretim KPSS sonucunun geçerliliği sona eriyor.Ancak daha sonra KPSS A Grubu sınavına girmek,

KPSS Ortaöğretim sonucunun geçerliliğini etkilemiyor.

KPSS Ortaöğretim Puanıyla Hangi Kadrolara Başvurulabilir?

KPSS Ortaöğretim puanı kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına yapılacak personel alımlarında

kullanılabilecek. Kılavuzda ortaöğretim düzeyindeki kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılacak puan türünün KPSSP94 olduğu

belirtiliyor.

Ancak sınava girmek veya yüksek puan almak tek başına memuriyete atanma hakkı vermiyor. Adayların tercih döneminde ilgili kadro için aranan mezuniyet, bölüm, sertifika, yaş veya diğer özel şartları da

taşıması gerekiyor.

KPSS Ortaöğretim Tercihi Yapmak İçin Mezun Olmak Gerekiyor mu?

Evet. Sınava henüz lise mezunu olmadan girilebilmesine rağmen B Grubu kadrolar için ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeye başvuru tarihinde adayın sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun olması şart. Bu nedenle sınav başvurusundaki mezuniyet şartı ile daha sonra yapılacak memuriyet tercihlerindeki mezuniyet şartının birbirinden ayrılması gerekiyor.

Diyanet İçin 2026 DHBT'ye Kimler Girecek? DHBT Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen ortaöğretim adaylarının KPSS Ortaöğretimin yanı sıra 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak DHBT'ye de katılmaları gerekiyor.DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026, sınav ücreti 800 TL, sınav süresi ise 60 dakika olarak belirlendi.

2026 KPSS Ortaöğretim Başvurusunda Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzuna göre adaylar özellikle öğrenim düzeyini doğru seçmeye, eğitim bilgilerini kontrol etmeye, başvurudan sonra sınav ücretini süresinde yatırmaya, başvurunun AİS'te tamamlandığını kontrol etmeye dikkat etmeli. Özellikle sınav ücretinin yatırılmaması halinde yalnızca başvuru formunun doldurulmuş olması yeterli olmayacak; başvuru geçersiz sayılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör