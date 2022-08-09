Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? (Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi)
Giriş Tarihi: 9.8.2022 20:52 Son Güncelleme: 9.8.2022 20:53

ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? (Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi)

ÖSYM’de KPSS 2022 ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi için yeni bir duyuru yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde ertelenen ve iptal olan KPSS sınavları için yeni tarihler de açıklanmıştı. Peki; KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? İşte ÖSYM’nin KPSS sınav yerleri hakkındaki duyurusu.

ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; KPSS oturumları için sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi bilgilerine yer verildi. Ertelenen ve iptal olan KPSS sınav takviminin de belli olmasının ardından binlerce katılımcı şimdi KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS 2022 duyurusu.

ÖSYM DUYURDU!

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME TARİHİ

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

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ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? (Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi)
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