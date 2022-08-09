ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? (Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; KPSS oturumları için sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi bilgilerine yer verildi. Ertelenen ve iptal olan KPSS sınav takviminin de belli olmasının ardından binlerce katılımcı şimdi KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS 2022 duyurusu.
2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME TARİHİ
Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.
Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecek.