ÖSYM’den KPSS için yeni duyuru geldi! 2022 KPSS ne zaman yapılacak? (Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; KPSS oturumları için sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi bilgilerine yer verildi. Ertelenen ve iptal olan KPSS sınav takviminin de belli olmasının ardından binlerce katılımcı şimdi KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS 2022 duyurusu.

ÖSYM DUYURDU!

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi