Bodrum ilçesine bağlı Konacık'ta yaşayan Ayşe Karabulut (78), bugün oğluyla birlikte körmen otu toplamak için Çamlık Mahallesi'ndeki ormana gitti. Karabulut bir süre sonra kayboldu.

BÖLGEDE DRON VE KÖPEK DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Annesini bulamayan oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı, Çamlık ve Kumköy muhtarları ile mahalle sakinleri, AFAD, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ve SAR ekipleri bölgeye geldi. Çok sayıda ekip, bölgede dron ve köpek destekli arama çalışması yaptı.

YAŞLI KADIN BULUNDU

Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çalışmaları sonucu yaşlı kadın bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Karabulut, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Karabulut'un yanından ayırmadığı otları ise ambulansta kendisine verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör