Otel odasında kan donduran cinayet! Eşini 41 tornavida darbesiyle...

Kan donduran cinayetin adresi İstanbul Fatih'ti. Ayan Mohomed Dhoba ile eşi Ahmet Y.M. 11 Kasım'da Türkiye'ye geldi.
Çift, Fatih'teki otelin 111 numaralı odasına yerleşti. Ancak Ayan Mohomed Dhoba'nın otel odasında boğazı delici bir aletle kesilmiş halde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.
Eşini otel odasında 41 tornavida darbesiyle öldürdü! Kaçış anları kamerada | Video
Polis tarafından aranan şüpheli koca, kanlı tişörtle yakalanıp Emniyet'e getirildi.
"TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜM"
Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M. eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada tuvalete gizlenmiş olayda kullanılan tornavida da ele geçirildi.
ŞOKE EDEN UYUŞTURUCU DETAYI!
Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece eşe karşı kasten öldürmek ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.