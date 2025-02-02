Haberler Yaşam Haberleri Otel ve tesislere sıkı denetim: 95 tesis geçici olarak kapatıldı
Giriş Tarihi: 2.2.2025 00:32 Son Güncelleme: 2.2.2025 00:36

Otel ve tesislere sıkı denetim: 95 tesis geçici olarak kapatıldı

Muğla ili genelinde kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetimleri sürüyor. Yapılan denetimlerde 95 tesis geçici olarak kapatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Otel ve tesislere sıkı denetim: 95 tesis geçici olarak kapatıldı

Denetimler kapsamda 503 otel ve tesis ekipler tarafindan denetlendi.

Yapılan denetim ve kontroller sonucunda eksiklikleri tespit edilen 95 tesis, belirlenen şartları yerine getirene kadar geçici olarak kapatıldı.

Denetim sürecinde 392 tesisin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Muğla Valiliği resmi sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven şehri Muğla'mızda Valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerimiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

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Otel ve tesislere sıkı denetim: 95 tesis geçici olarak kapatıldı
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