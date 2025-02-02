Otel ve tesislere sıkı denetim: 95 tesis geçici olarak kapatıldı

Denetimler kapsamda 503 otel ve tesis ekipler tarafindan denetlendi.

Yapılan denetim ve kontroller sonucunda eksiklikleri tespit edilen 95 tesis, belirlenen şartları yerine getirene kadar geçici olarak kapatıldı.

Denetim sürecinde 392 tesisin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Muğla Valiliği resmi sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven şehri Muğla'mızda Valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerimiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.