Otel yangını sorumlularının emniyetteki işlemleri devam ediyor!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 12 kişi gözaltına alınmıştı.
İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.'nün jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.