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Giriş Tarihi: 24.1.2025 00:50

Otel yangını sorumlularının emniyetteki işlemleri devam ediyor!

Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerden 11’i sağlık kontrolünden geçirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otel yangını sorumlularının emniyetteki işlemleri devam ediyor!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.'nün jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 11 şüpheli farklı saatlerde hastaneye getirildi.

Doktor, jandarma eşliğinde jandarmaya ait minibüsün içinde sağlık kontrolü yaptı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği belirtildi.

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Otel yangını sorumlularının emniyetteki işlemleri devam ediyor!
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