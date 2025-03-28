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Giriş Tarihi: 28.3.2025 16:23 Son Güncelleme: 28.3.2025 18:00

Otel yangınında ölen Milli Sporcu ve babası toprağa verildi

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatlarını kaybeden Milli Kayak Sporcusu Berkin Usta ile kayak hocası babası Yahya Usta, Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Otel yangınında ölen Milli Sporcu ve babası toprağa verildi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da faaliyet gösteren bir otelde, dün sabaha karşı yangın çıkmış ve çıkan yangında, Milli Kayak Sporcusu Berkin Usta ile babası Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Genç sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hayatlarını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri Bursa'da toprağa verildi. Ulucami'de Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın cenazeleri, dualar eşliğinde Bursa Kent Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Otel yangınında ölen Milli Sporcu ve babası toprağa verildi
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