Otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Yangın saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şefaat Sokak'ta bulunan 8 katlı otelin 6'ncı katındaki elektrik panosunda çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce yangına otel çalışanları tarafından müdahale edilirken, otelde kalan misafirler tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yangından etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Otelde kalan misafirlerin geceyi geçirmek üzere başka otellere nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'YOĞUN BİR DUMANLA KARŞILAŞTIK'

Otelde kalan müşteriler oteldeyken önce bir koku hissettiklerini daha sonra yoğun dumanla karşılaşınca otelden yangın merdivenlerinden otel görevlilerinin eşliğinde tahliye edildiklerini söylediler.