Otelde yangın faciası: 3 kadın öldü

İstanbul Ataşehir'de 4 yıldızlı bir otelin alt katında başlayan yangın faciaya neden oldu. Yangında otelin spa bölümünde görevli yabancı uyruklu 3 kadın öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis, otelde yetkili iki kişiyi gözaltına aldı. Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde bulunun otelin -1 katında dün saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 katlı otelden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otelde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Otelde konaklayan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen ve otelin spa bölümünde görevli olduğu belirtilen 3 kişi de dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kadın hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin isminin Anne Muchoki olduğu belirtildi. Yangınla ilgili biri spa yetkilisi, diğeri işletmeci iki kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada, İstanbul Maltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 71 yaşındaki Emine Odabaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.