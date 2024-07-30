Otele çağırdığı kadına dehşeti yaşatan menajere 15 yıl hapis

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde para karşılığında birlikte olmak istediği kadına dehşeti yaşatan futbol menajeri Bedir K., 15 yıl hapse mahkûm edildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda futbol menajeri Bedir K., birliktelik yaşamak için 4 bin liraya anlaştığı Semra A. ile Beşiktaş'taki bir otelde bir araya geldi. Birlikteliğin ardından gitmeye hazırlanan Semra A.'ya engel olan Bedir K. anlaşmalarının sabaha kadar olduğunu söyleyerek kapıyı kilitledi. Öfkelenen adam tokat atıp darp ettiği kadını bir de ilişkiye girmeye zorladı. Bedirhan K.'nın elinden kurtulup banyoya sığınan Semra A., otel güvenliğinin yardımıyla odadan çıkabildi. İhbar üzerine otele gelen polislerle birlikte karakola giden Semra A.'nın şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Bedir K. 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hâkim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bedir K., nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası aldı.