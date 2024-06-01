Otele el bombası atan saldırgan müşteri tarafından vuruldu

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otelin önüne motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını buraya attı. Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ederek şüpheliyi yaraladı.Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganı yaralayan kişinin ise otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Otelde incelemelerde bulunan ve patlamayan el bombasını muhafaza altına alan polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.