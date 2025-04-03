Otizm Selin’i yıldıramadı! Hayallerine tutundu, başarılarıyla örnek oldu

"ÖZGÜRLÜĞE KULAÇ ATIYORUM"

Selin Zülal, yüzme ile olan bağının çocukluk yıllarında başladığını anlatan Selin, "Ailemle her yaz tatile giderdik. O tatiller esnasında yüzmeyi öğrendim. Denize, havuza girdiğimde çıkmak istemezdim. Annem de o dönemlerde suda rahatladığımı ve sakinleştiğimi fark etti ve bu yeteneğimin üzerine gitmem de teşviklerde bulundu." Dedi. Ailesinin desteği ve inancı ile büyüdüğünü belirten genç sporcu, "Karşılaştığım tüm zorluklara ve yapamazsın diyenlere rağmen yılmadım. Boğazı yüzerek geçme hedefimi birincilikle taçlandırdım. Açık denizde üşümeme rağmen yarışı bırakmadım ve Kuruçeşme'den başlayıp Kanlıca Sahili'ne kadar yüzdüm." İfadelerini kullandı. Ayrıca bunun çok heyecan verici bir deneyim olduğunu anlatarak "Yüzerken kendimi özgürlüğe kulaç atıyor gibi hissediyorum. Bu benim için çok heyecan verici bir deneyimdi. Elde ettiğim başarı bana yeni kapılar açtı. Asıl hedefim olan milli takıma kabul edildim. Çocukluğumdan bu yana renklerine aşık olduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcusu oldum. Yaşadığım mutluluk hayallerimin de ötesinde" dedi.