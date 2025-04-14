Otizmli Enes’in parmağında marifet

Aksaray'da yaşayan öğretmen Rukiye ve Murat Koçak çiftinin 21 yaşındaki otizmli çocukları Enes Utku Koçak, 10 parmağında 10 marifetle parmak ısırtıyor. Enes Utku, 7 yıl önce başladığı yüzmede Türkiye şampiyonlukları kazanırken henüz 3 ay önce başladığı para tekvandoda milli takıma seçilmeyi başardı. Kovid döneminde dahi antrenmanlarını yapan Enes Utku, 2022 yılında ilk defa Mersin'de bir turnuvaya katıldı. Enes Utku burada tüm rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. Antalya'daki şampiyonaya katılan Enes Utku orada da madalyalar kazanmayı başardı.Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olarak üniversite hayatına da başlayan Enes Utku, annesi Rukiye Koçak ile her gün okuluna gidip geliyor. Enes Utku dersteyken kendileri dışarıda bekleyen aile, ders bitiminde çocuklarıyla birlikte eve dönüyorlar. Anne Koçak, "Enes çok mutlu biz çok mutluyuz. Başarılı olacağına hep inandım ve oda bizim yüzümüzü hiçbir zaman kara çıkarmadı" dedi.