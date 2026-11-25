'ÖZEL SERVİS' İBARESİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde 'Özel Servis' ibaresine yer vermediği, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de tespit edildi. Denetimde tespit edilen aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye ceza-i işlem uygulandı.