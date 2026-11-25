Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.
Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sanal medyadan paylaştı. Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı.
Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve 'tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılması'na ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.
ÜRÜNLERDE FİYAT ETİKETİ, HİZMETLERDE FİYAT LİSTESİ YOK
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde; satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de işletmede bulundurulmadığı belirlendi.
'ÖZEL SERVİS' İBARESİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde 'Özel Servis' ibaresine yer vermediği, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de tespit edildi. Denetimde tespit edilen aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye ceza-i işlem uygulandı.
REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ
4 lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakaladı.