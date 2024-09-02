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Giriş Tarihi: 2.9.2024 22:35 Son Güncelleme: 2.9.2024 23:14

Oto tamir ustası tarlada bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da oto tamircisi olan Ramazan Karabulut tarlada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oto tamir ustası tarlada bıçaklanarak öldürüldü

Olay Çukurova ilçesine bağlı kabasakal mahallesi Rüzgarlıtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; bir kişinin tarlada hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçaklanmış olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede öldürülen kişinin oto tamirciliği yapan Ramazan Karabulut olduğunu belirledi. Karabulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Oto tamir ustası tarlada bıçaklanarak öldürüldü
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