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Giriş Tarihi: 27.3.2025 10:04

Oto yıkamacıda kanlı infaz! İfadesi pes dedirtti! Meğer 3 yıl önce oğlunu öldürdükleri için...

Aydın'da yaşayan Ali Can Özkaya (63) 3 yıl önce Balık Pazarı’nda oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldüren kardeşi Felemez Özkaya'yı (59) 24 Mart’ta karşılaştığı oto yıkamacıda kurşun yağmuruna tuttu. Özkaya, 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Ali Can Özkaya ifadesinde, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından oğlunun öldürüldüğü bu nedenle intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ali Can Özkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Oto yıkamacıda kanlı infaz! İfadesi pes dedirtti! Meğer 3 yıl önce oğlunu öldürdükleri için...

Nazilli İlçesi Balık Pazarı'nda 3 yıl önce yaşanan tartışmada, Ertan Özkaya (33), amcası Felemez Özkaya (59) tarafından kalbinden silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Felemez Özkaya tutuklandı.

Felemez Özkaya, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye oldu. Felemez Özkaya ile Ali Can Özkaya, 24 Mart'ta Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan oto yıkama servisinde karşılaştı.

Ali Can Özkaya yanındaki silahla Felemez Özkaya'ya ateş açtı. Felemez Özkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olaydan sonra polise giderek teslim olan Ali Can Özkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Can Özkaya, ifadesinde, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından oğlunun öldürüldüğü bu nedenle intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ağır yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Felemez Özkaya 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Özkaya'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

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Oto yıkamacıda kanlı infaz! İfadesi pes dedirtti! Meğer 3 yıl önce oğlunu öldürdükleri için...
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