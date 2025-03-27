Oto yıkamacıda kanlı infaz! İfadesi pes dedirtti! Meğer 3 yıl önce oğlunu öldürdükleri için...

Nazilli İlçesi Balık Pazarı'nda 3 yıl önce yaşanan tartışmada, Ertan Özkaya (33), amcası Felemez Özkaya (59) tarafından kalbinden silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Felemez Özkaya tutuklandı.
Felemez Özkaya, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye oldu. Felemez Özkaya ile Ali Can Özkaya, 24 Mart'ta Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan oto yıkama servisinde karşılaştı.
Ali Can Özkaya yanındaki silahla Felemez Özkaya'ya ateş açtı. Felemez Özkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olaydan sonra polise giderek teslim olan Ali Can Özkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.