Haberler Yaşam Haberleri Oto yıkamacıda silahlı kavga : 2 ölü
Giriş Tarihi: 12.10.2026

Oto yıkamacıda silahlı kavga : 2 ölü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET AL MEHMET AL
Oto yıkamacıda silahlı kavga : 2 ölü
  • ABONE OL
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay önceki akşam Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Halil T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu yaşamını yitirdi. Halil T'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANTALYA #ALANYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Oto yıkamacıda silahlı kavga : 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA