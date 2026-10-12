Oto yıkamacıda silahlı kavga : 2 ölü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay önceki akşam Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Halil T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu yaşamını yitirdi. Halil T'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör