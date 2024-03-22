Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda; M.O.K. isimli kişinin uyuşturucu sevkiyat yapacağını bilgisine ulaştı.

OTOBANDA NEFES KESEN OPERASYON

KOM ve Narkotik ekipleri, uyuşturucu taciri M.O.K.'nun kullandığı aracı uzun süren takibin ardından otobanda önünü keserek durdurdu. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken narkotik köpeği araçta yaptığı aramada valiz içerisinde 11 kilo 50 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.