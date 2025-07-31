Otobanda TIR dehşeti! Emniyet şeridindeyken aniden yola çıktı

Gaziantep -Adana Otoyolunun Narlı Nurdağı istikametinde seyreden minibüs, iddiaya göre, emniyet şeridinde park halindeyken aniden hareket edip yola çıkan TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs ağır hasar alırken Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle bir süre otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.