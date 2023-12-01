Otobüs durağında dünüre kanlı saldırı

İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Mahallesi'nde 2 yıl önce dini nikâhlı eşi tarafından kayıp ihbarı verilen Aykut Avşar'ın cansız bedenine bir bahçedeki su kuyusunda ulaşıldı. Avşar'ın hurda aramak için kuyu etrafında gezindiği sırada içine düştüğü ve bir daha çıkamadığı değerlendirmesi yapıldı. Ancak Avşar ailesi, oğullarının ölümünden dini nikâhlı eşi Bahar Gülerce'yi sorumlu tuttu.Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Aileler, bir TV programında günlerce sır dolu ölümü tartıştı. Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu. Genç kadın, polise giderek şikâyetçi de oldu. Sonunda korkulan oldu ve önceki akşam kanlı bir saldırı gerçekleşti.Güvenlik kamerasına da yansıyan o anlarda, otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce'nin yanına gelen eski dünürü Zeki Avşar, silahla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Gülerce, son anda başını eğdiği için iki kurşundan biri boğazını sıyırdı. Hastaneye kaldırılan kadın, "Ölmek istemiyorum, çocuklarım var" diyerek gözyaşı döktü. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zeki Avşar ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Avşar emniyetteki ifadesinde, "Kendisini korkutmak amacıyla bunu yaptım. Öldürmek gibi bir amaç gütmedim" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.