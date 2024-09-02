Otobüs ile TIR çarpıştı 2 ölü 23 yaralı

Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Gökçebey ilçesi Yenice yolu Karahatipler köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, otobüs sürücüsü Cevdet Çağlayan (61) ve kamyon şoförü Bilal Aşık (36) hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.Adıyaman'da V.M. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Kaya'ya (61) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaya öldü.Antalya Serik'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Aksu (30) hayatını kaybetti.Siirt'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Muhammed Okan Gezer hayatını kaybetti.Eskişehir'de, görevden dönen polisleri taşıyan servis midibüsü yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına düştü. Kazada 15 kişi yaralandı.SABAH