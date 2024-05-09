Otobüs itme kervanına Bursa da katıldı

Mega Kent İstanbul'da sık sık yaşanan otobüs arızaları, CHP yönetimine geçen diğer kentlere de sıçradı. Bursa'da geçtiğimiz gün sefer sırasında bozulan bir belediye otobüsü, yolcular ve vatandaşlar tarafından itildi. Kentin en merkezi bölgesi olan Heykel'de yaşanan çağ dışı görüntü vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önce baldızını daha sonra da yeğenini işe alması nedeniyle gündeme gelen Bursa, bu kez de çağ dışı görüntülerle gündem oldu.