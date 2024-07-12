Otobüs muavini valiz içinde 15 kilo esrarla yakalandı

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Ali S. ve Mahmut Y. duruşma salonunda Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nca hazır edildi. Mahkemeye sanık avukatları da katıldı.

MUAVİN: BEN ÜCRET KARŞILIĞI VALİZ TAŞIRIM

Sanık sandalyesinde hazır bulunan sanık Mahmut Y. duruşmada şunları söyledi: Ben muavinlik yaparım. Ücret karşılığı valiz taşırım. 12 Aralık tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ali S. ile buluştuk. Bana valiz ve çantayı Alanya'ya götürmek için 5 bin TL teklif etti. Ben de kabul ettim. Doğu otobüsüne valizi ve çantayı yerleştirdim. Adana'ya geldik. Otobüs arıza yapınca başka otobüsle aktarmalı olarak Konya'dan Seydişehir'e gittim. Ali S. ile telefon ile görüştük. Bana ticari taksi tutarak Alanya'ya gelmemi söyledi. Ben de ticari taksiyle yola çıkarak gelirken Alanya'nın girişindeki Dinek Mevkii'nde birinci ışıklarda bizi polis durdurdu. Bagajı açmamı söylediler. Ben de ne olduğunu bilmediğim için polislere yardımcı oldum. Valizi açtım. Esrar olduğu ortaya çıktı. Valizlerin Ali S'ye ait olduğunu söyledim. 13 Aralık tarihinde tutuklandım."

SANIK ALİ S: MAHMUT YALAN SÖYLÜYOR

Sanık sandalyesinde hazır edilen tutuklu sanık Ali S. ise mahkemede Mahmut Y.'nin yalan söylediğini ileri sürdü. Ali S., "Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kendisiyle olay tarihinden önce tartıştım. Mahmut'un bana borcu var. Şu an eşim bakanlıktan üç ayda 5 bin TL para alıyor. Zor durumdayım" diye konuştu.

SANIK AVUKATLARI TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Sanık avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ettiler.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık Ali S. ve Mahmut Y'nin tutukluluklarının devamına, sanıkların cep telefonlarının incelenmesine ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ileri tarihe ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Aralık 2023 tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Alanya'ya Konya plakalı ticari taksiyle yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ihbarı alınması üzerine harekete geçerek Dinek Mevkii'nde hazır bulundu. Polis ekipleri Konya yolundan Alanya'ya gelen 42 plakalı ticareti taksiyi durdurdu. Ticari taksinin bagajında yapılan aramada valiz ve çanta içerisinde hazır vaziyette toplam 15 kilo esrar ele geçirilmesi üzerine Mahmut Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Narkotik suçlarla mücadele grup amirliğinde sorgusu yapılan şüpheli Mahmut Y. esrarın Ali S'ye olduğunu, kendisinden 5 bin TL karşılığında valizleri Alanya'ya getirmesini istediğini söyledi. Narkotik ekipleri şüpheli Ali S. ikametinde yakalandı. Şüpheliler Mahmut Y. ve Ali S. emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

