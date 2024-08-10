Otobüs, TIR’a çarptı: 25 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul'dan Sinop'a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.