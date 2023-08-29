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Giriş Tarihi: 29.8.2023 01:29

Otogarda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda etrafa küfürler savuran ve elindeki silahla peş peşe havaya ateş açan M.S.L isimli şüpheli, havaya ateş açtığı kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Otogarda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda etrafa küfürler savuran, daha sonra elindeki silahla rastgele ateş açan M.S.L. isimli şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan söz konusu görüntülerin eğlence amaçlı çekildiği ve 2 yıl öncesine ait olduğu belirtilirken havaya ateş açılan silahın da kurusıkı olduğu öğrenildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında adli makamlarca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranıyor olduğu ve birçok ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi ve şahıs, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan sevk edildiği mahkemede, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

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Otogarda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı
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