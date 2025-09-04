Otogarda kızını tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Otogarda Nilgün Kıtay ve babası Mustafa Boztekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Boztekin, yanındaki kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar bu sırada Mustafa Boztekin'i darbetti. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşlar uzaklaştırılıp, Boztekin gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Emniyetteki sorgulanan Boztekin, bir süre önce kızının eşinden boşanıp uyuşturucu ticareti yapmaya başladığını, kötü yola düşmemesi için sürekli tartıştıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Boztekin, tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Nilgün Kıtay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.