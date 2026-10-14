Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

SORUN TAM OLARAK NE?

Şirketin açıklamasına göre sorun, ön koltukların baş dayanağı yastıklarında. Bu yastıklar, şiddetli bir çarpışma sırasında yerinden çıkabilir. Volvo Cars, bu arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi almadığını söylüyor.