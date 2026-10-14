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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:00

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

İsveç merkezli otomobil devi, ön koltuklardaki baş dayanağı yastıklarının şiddetli bir çarpışmada yerinden çıkabileceği gerekçesiyle dünya genelinde 234.000 elektrikli aracını geri çağırıyor. İşte detaylar.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor
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Dünya genelinde 234 bin aracı kapsayan geri çağırma kararı açıklandı. Şirket, şu ana kadar bu arızayla ilgili bir yaralanma bildirimi almadığını belirtiyor.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, elektrikli modeli EX30 için dünya genelinde 234.000 araçlık bir geri çağırma başlattı. Şirket, ön koltuklardaki baş dayanağı yastıklarının şiddetli bir çarpışma anında yerinden çıkabileceğini belirtiyor.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

NE KADAR ARAÇ KAPSAMDA?

Volvo Cars basın sözcüsü Magnus Holst, İsveçli otomobil sitesi Carup'a yaptığı yazılı açıklamada, güvenlikle ilgili geri çağırmanın dünya genelinde 234.000 EX30'u kapsadığını doğruladı.

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Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

Geri çağırma yalnızca EX30 modelini kapsıyor; Volvo'nun diğer modelleri bu kararın dışında.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

SORUN TAM OLARAK NE?

Şirketin açıklamasına göre sorun, ön koltukların baş dayanağı yastıklarında. Bu yastıklar, şiddetli bir çarpışma sırasında yerinden çıkabilir. Volvo Cars, bu arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi almadığını söylüyor.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

"PROAKTİF BİR ÖNLEM"

Volvo Cars, geri çağırmanın önleyici bir adım olduğunu vurguluyor. Şirket, güvenliğin her zaman en yüksek önceliği olduğunu ve benzer durumların yaşanmaması için geri çağırmayı proaktif şekilde yaptığını belirtiyor.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

Şirkete göre işlem hemen uygulanmaya başlayabilir. Volvo Car Sverige, kapsama giren tüm İsveçli araç sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştığını açıkladı.

Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

Gelişme, önce ABD'deki EX30 sahiplerine olası bir geri çağırma bildirimi gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Ardından Volvo Cars, sorunun daha önce bilinenden çok daha geniş olduğunu doğruladı ve küresel rakamı açıkladı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor
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