Otomobil devi 234.000 aracı geri çağırıyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, elektrikli modeli EX30 için dünya genelinde 234.000 araçlık bir geri çağırma başlattı. Şirket, ön koltuklardaki baş dayanağı yastıklarının şiddetli bir çarpışma anında yerinden çıkabileceğini belirtiyor.
Geri çağırma yalnızca EX30 modelini kapsıyor; Volvo'nun diğer modelleri bu kararın dışında.
Şirketin açıklamasına göre sorun, ön koltukların baş dayanağı yastıklarında. Bu yastıklar, şiddetli bir çarpışma sırasında yerinden çıkabilir. Volvo Cars, bu arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi almadığını söylüyor.
Volvo Cars, geri çağırmanın önleyici bir adım olduğunu vurguluyor. Şirket, güvenliğin her zaman en yüksek önceliği olduğunu ve benzer durumların yaşanmaması için geri çağırmayı proaktif şekilde yaptığını belirtiyor.
Şirkete göre işlem hemen uygulanmaya başlayabilir. Volvo Car Sverige, kapsama giren tüm İsveçli araç sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştığını açıkladı.
Gelişme, önce ABD'deki EX30 sahiplerine olası bir geri çağırma bildirimi gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Ardından Volvo Cars, sorunun daha önce bilinenden çok daha geniş olduğunu doğruladı ve küresel rakamı açıkladı.