Otomobil direğe çarptı: 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tahir Ferliarslan (57) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Kamile Öztaç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Tahir Ferliarslan ile Melehat Ferliarslan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Melehat Ferliarslan da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.