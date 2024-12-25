Otomobil içinde cesedi bulundu

Gürcü Asar köyü ile Fındıklı Aksu köyü arasında ormanlık alandan geçen vatandaşlar, park halindeki araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde hareketsiz halde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde ölü bulunan kişinin CEAY Organizasyon isimli bir işletmenin sahibi Cengiz Göloğlu olduğu tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cengiz Göloğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konu ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken, Göloğlu'nun ateşli silahla hayatını kaybettiği öğrenildi.