Otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!





1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan Tarık Dinç ve Neslihan Urazlı yaralandı. Kazada durumu ağır olan Neslihan Urazlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polisleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken belediye ekipleri yolda kumlama çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.