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Giriş Tarihi: 26.12.2024 00:59

Otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Maltepe’de seyir halindeki otomobil durakta yolcu indirdikten sonra yola çıkan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, İdealtepe sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, durakta yolcu indirmekte olan F.Ö. idaresindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoförünün şok etkisine girdiği düşünülen otobüs kaldırıma çıkarak yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durdu.



1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan Tarık Dinç ve Neslihan Urazlı yaralandı. Kazada durumu ağır olan Neslihan Urazlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polisleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken belediye ekipleri yolda kumlama çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
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