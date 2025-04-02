Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobilin, çarptığı elektrikli bisiklet sürücülerinden Rahman Can Semiz (32) hayatını kaybetti, Muhammed el-Hac (26) ise ağır yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kaza, Seyhan ilçesi D-400 Karayolu'ndaki Vedat Dalokay Hal Kompleksi önünde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Rahman Can Semiz ile Suriye uyruklu Muhammed el-Hac'in elektrikli bisikletlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Semiz'in yaşamını yitirdiği belirledi. Ağır yaralı Muhammed el-Hac ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.