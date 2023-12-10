Haberler Yaşam Haberleri Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 10.12.2023 23:52 Son Güncelleme: 10.12.2023 23:58

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Serdar Levent Kaşıkara hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.K. idaresindeki otomobil, kavşakta Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı merkezi 'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaşıkara'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitimve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Kaşıkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Böyle derbi görülmemişti!
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika! Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep’i yıktı! Fırtına 3 puanı 3 golle aldı…
İstanbul’da on binler Filistin için yürüdü: Kahrolsun İsrail!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves SABAH Spor'a konuştu! "Dzeko, Tadic, Fred..."
Ukrayna dersleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA