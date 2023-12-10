Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.K. idaresindeki otomobil, kavşakta Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı merkezi 'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaşıkara'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitimve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Kaşıkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.