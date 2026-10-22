Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

Küçükçekmece
'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Emre Seyhat (21) hayatını kaybetti. Kaza, Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden sağa dönüş yapmaya çalışan S.G. idaresindeki 34 L 5643 plakalı otomobil ile Emre Seyhat'in kullandığı 34 MCN 917 plakalı motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan F.S. (21) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada, Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran ile Şaban ve Hatice Ayhan çifti hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör