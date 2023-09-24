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Giriş Tarihi: 24.9.2023 09:13

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Elazığ-Bingöl kara yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobil arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü
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