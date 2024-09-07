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Giriş Tarihi: 7.9.2024

Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen kazada, Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobilsulama kanalı üzerinden tarlasına uçtu. Kazada Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer taraftan Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kardeş hayatınhı kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Adapazarında ise hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
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Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti
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