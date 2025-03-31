Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Derebucak-Antalya karayolu üzeri Gencek Mahallesi yakınlarında yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Akın Yıldız (30) idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal'ın (20) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Yıldız ile araçtaki Fatmanur Ünsal Yıldız (25) ve Erdoğan Ünsal (54) ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.