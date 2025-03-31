Haberler Yaşam Haberleri Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 31.3.2025 19:40 Son Güncelleme: 31.3.2025 19:45

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Derebucak-Antalya karayolu üzeri Gencek Mahallesi yakınlarında yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Akın Yıldız (30) idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal'ın (20) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Yıldız ile araçtaki Fatmanur Ünsal Yıldız (25) ve Erdoğan Ünsal (54) ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz